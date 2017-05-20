Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США готовы оказать Грузии помощь в осуществлении амбициозной реформы обороны


20.05.2017   16:32
Секретарь обороны США Джеймс Мэттис направил письмо министру обороны Грузии Левану Изория. В письме говорится, что США готовы оказать Грузии помощь в осуществлении амбициозной реформы обороны.

В то же время в письме Джеймса Мэттиса подчеркнута важность неизменности выбранного курса и принципов.

«Господин министр, для меня было честью встретиться с вами на февральском заседании Комиссии НАТО-Грузия. Я глубоко ценю твердую приверженность вашего народа нашим общим демократическим ценностям и неоценимую жертву, которую Грузия принесла вместе с нами на полях сражений в Афганистане. Вклад вашей страны в укрепление глобального мира и безопасности представляет яркий пример международного сотрудничества, основанного на ценностях.

Я с большим уважением выслушал вашу впечатляющую и хорошо обоснованную презентацию по вопросам трансформации обороны Грузии и прогрессе ваших усилий в процессе ее реализации. Новшества, конечно, довольно трудный, но необходимый компонент для интеграции Грузии с Западом. Департамент обороны готов помочь Грузии в процессе осуществления этой амбициозной реформы обороны. Важно, чтобы вы оставались верны выбранному курсу и принципам. Несмотря на существующие вызовы безопасности, Грузия продолжает поддержку мировой стабильности.

Для меня честь, что ваша страна является стратегическим партнером, и я жду в ближайшем будущем очередной встречи с вами», - говорится в письме, распространенном министерством обороны Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси состоялось заседание грузино-австрийской экономической комиссии
В апреле в Грузии вырос импорт электроэнергии
Доходы телекоммуникационного рынка Грузии уходят в оффшоры
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сухуми и Москва договорились о порядке формирования ИЦК
Цихелашвили прокомментировала «соглашение» между Сухуми и Москвой
Абхазов пригласили в США, но визу не дали
Житель Абхазии скончался на мосту Ингури
Российским оккупантам передадут в Абхазии 600 служебных квартир
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии примет участие «Всемирном экономическом форуме по Ближнему Востоку и Северной и Восточной Африке 2017 года»
В Дагестане возбудили дело после нападения на сотрудников правоохранительных органов
Маршал Сената Польши выразил поддержку интеграции Грузии в ЕС и НАТО
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна