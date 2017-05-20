США готовы оказать Грузии помощь в осуществлении амбициозной реформы обороны

20.05.2017 16:32 Секретарь обороны США Джеймс Мэттис направил письмо министру обороны Грузии Левану Изория. В письме говорится, что США готовы оказать Грузии помощь в осуществлении амбициозной реформы обороны.



В то же время в письме Джеймса Мэттиса подчеркнута важность неизменности выбранного курса и принципов.



«Господин министр, для меня было честью встретиться с вами на февральском заседании Комиссии НАТО-Грузия. Я глубоко ценю твердую приверженность вашего народа нашим общим демократическим ценностям и неоценимую жертву, которую Грузия принесла вместе с нами на полях сражений в Афганистане. Вклад вашей страны в укрепление глобального мира и безопасности представляет яркий пример международного сотрудничества, основанного на ценностях.



Я с большим уважением выслушал вашу впечатляющую и хорошо обоснованную презентацию по вопросам трансформации обороны Грузии и прогрессе ваших усилий в процессе ее реализации. Новшества, конечно, довольно трудный, но необходимый компонент для интеграции Грузии с Западом. Департамент обороны готов помочь Грузии в процессе осуществления этой амбициозной реформы обороны. Важно, чтобы вы оставались верны выбранному курсу и принципам. Несмотря на существующие вызовы безопасности, Грузия продолжает поддержку мировой стабильности.



Для меня честь, что ваша страна является стратегическим партнером, и я жду в ближайшем будущем очередной встречи с вами», - говорится в письме, распространенном министерством обороны Грузии.















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