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Учения НАТО «Достойный партнер» начнутся в Грузии в конце июля


20.05.2017   17:07
Многонациональные военные учения НАТО «Достойный партнер – 2017» (Noble Partner — 2017) начнутся в Грузии 30 июля.

Точная дата проведения учений, количество военнослужащих, техники и оборудования, которые будут в них задействованы, была объявлена на итоговой пресс-конференции Минобороны Грузии. На конференции присутствовали военные из стран-членов и партнеров НАТО, которые занимались планированием учений.
Это третьи по счету учения Noble Partner в Грузии и в этом году они будут самыми масштабными. Как и раньше маневры пройдут на военной базе в Вазиани близ Тбилиси. В этом году в них примут участие представители вооруженных сил восьми стран — Армении, Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении и Украины.

Целью нынешних многонациональных учений будет усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и единых партнерских возможностей, а также улучшение аспекта логистического и оперативного планирования и выполнения.

Первые учения «Достойный партнер» состоялись в Грузии в 2015 году. Тогда в них приняли участие военные из Грузии и США. В 2016 году к учениям подключились военнослужащие из Великобритании. Тогда же впервые на учениях были использованы американские танки типа M1A2 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley.

"Новости-Грузия"





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