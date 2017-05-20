Следствие против брата судьи ЕСПЧ из Грузии прекращено - прокуратура

20.05.2017 18:56 Прокуратура прекратила следствие по делу о незаконном хранении оружия, изъятого, по версии следствия, из дома брата судьи ЕСПЧ Нонны Цоцория, Отара Цоцория.



В заявлении прокуратуры говорится, что экспертиза установила тот факт, что изъятый револьвер изготовлен кустарным способом, но не является годным для стрельбы, и не относится к категории "огнестрельные оружия", а изъятые патроны относятся к категории боеприпасов и годны к использование.



Прокуратура отмечает, что были допрошены Отар Цоцория и члены его семьи. Следствием подтверждено совершение преступления гражданина А.А, (тестем Отара Цоцория), однако, так как он скончался 11 мая 2017 года, на основании постановления прокурора от 20 мая 2017 года, следствие по делу прекращено.















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