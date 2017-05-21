Министр обороны Азербайджана посещает Грузию

21.05.2017 13:17 Сегодня начался визит министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Грузию, сообщает пресс-служба Минобороны.



Визит осуществляется по приглашению министра обороны Грузии Левона Изориа.



В рамках визита будут обсуждены перспективы военного сотрудничества, вопросы мировой и региональной безопасности.















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