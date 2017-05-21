США заключили крупнейшую в истории сделку по поставке оружия

21.05.2017 13:43 Соединенные Штаты Америки заключили контракт с Саудовской Аравией на 110 миллиардов долларов на поставку оружия. Церемония подписания состоялась в Эр-Рияде, при участии президента Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона.



Информацию о подписании оборонного контракта обнародовал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер в аккаунте Twitter.



"В Саудовской Аравии президент только что заключил крупнейшую сделку по поставке вооружения за всю историю США, завершив переговоры о пакете (вооружений) на сумму более 109,7 млрд долл.", – написал Спайсер.



По предварительным данным, в рамках сделки Саудовская Аравия приобретет 150 вертолетов Black Hawk на общую сумму шесть миллиардов долларов.



Помимо этого, Эр-Рияд купит танки, артиллерийские установки, бронетехнику, корабли береговой обороны, противоракетные комплексы Patriot и THAAD.



Данная сделка усилит обороноспособность королевства и позволит вносить более весомый вклад в операции по борьбе с терроризмом в регионе, что снизит нагрузку на США.



Саудовская Аравия является импортером США в оборонной сфере. В последние годы Соединенные Штаты поставляли Саудовской Аравии разнообразную технику и оборудование от истребителей F-15 до систем командования и контроля стоимостью десятки миллиардов долларов.















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