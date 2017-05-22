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Начальник Генштаба ВС Грузии награжден медалью Внутренней гвардии Дании


22.05.2017   12:52
Начальнику генерального штаба вооруженных сил Грузии, генерал-майору Владимиру Чачибая вручили ведомственную медаль Внутренней Гвардии Королевства Дании "За безупречную службу". Информацию об этом распространило Министерство обороны.

Награду начальнику генерального штаба за вклад, внесенный в возрождение вооруженных сил Грузии, лично вручил находящийся с визитом в Грузии командующий Внутренней гвардии Королевства Дании, генерал-майор Финн Уинклер.

По информации министерства, после награждения состоялась официальная встреча между сторонами. Начальник внутренней гвардии Датского Королевства поблагодарил генерал-майора Владимира Чачибая за сотрудничество, и говорил о значении военного партнерства двух стран.

По информации Минобороны Грузии, генерал-майор Финн Уинклер покидает должность, и соответственно, последний раз находится в Грузии в статусе командующего Внутренней гвардии Королевства Дании.







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