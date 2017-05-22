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Двое жителей Тбилиси задержаны за сбыт фальшивой купюры в 500 евро


22.05.2017   13:14
По обвинению в приобретении, хранении и сбыте фальшивых денег полиция задержала двух жителей Тбилиси 40 и 52-х лет. Об этом сообщает МВД Грузии.

Следствие утверждает, что обвиняемые купили фальшивую купюру номиналом в 500 евро, которую сбыли в пункте по обмену валюты в столичном поселке Вашлиджвари.

В результате размер ущерба кассира-оператора составил более 1,3 тысяч лари (более 541 долларов). Поддельная купюра изъята.

Кроме того, во время обыска жилого дома одного из задержанных полиция обнаружила и изъяла пистолет Макарова и четыре боевых патрона.

Уголовное дело возбуждено по статьям «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг группой лиц по предварительному сговору» и «противоправное приобретение или хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатого вещества или взрывного устройства». Наказание предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 12 лет.






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