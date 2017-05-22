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Суд оставил в заключении экс-сотрудника МВД, обвиняемого по «делу фотографов»


22.05.2017   13:29
Тбилисский городской суд в понедельник оставил в предварительном заключении бывшего заместителя начальника департамента контрразведки МВД Грузии Давида Девнозашвили, задержанного в декабре 2016 года по обвинению в превышении служебных полномочий.

Бывшего замначальника департамента контрразведки, занимавшего эту должность в 2011-2012 годах, в частности, обвиняют в давлении на задержанных в июле 2011 года грузинских фотографов Георгия Абдаладзе, Зураба Курцикидзе и супругов Ираклия и Нателу Геденидзе, работавших на иностранные издания, а также в пресс-службах президента и МИД Грузии. Тогдашние власти обвинили их в шпионаже в пользу России.

В результате непрекращающихся в течение нескольких дней допросов и угроз о физической расправе над членами их семей, фотографы оклеветали себя и дали признательные показания. Позже, когда в Грузии сменилась власть, фотографов оправдали и возбудили уголовное дело против лиц, сфабриковавших так называемое "дело фотографов".

На сегодняшнем заседании судья Бесик Бугианишвили мотивировал решение о продлении предварительного заключения Д.Девнозашвили, опасностью, что, оказавшись на свободе, он может оказать давление на свидетелей или нелегально покинуть страну.

Очередное заседание суда по данному делу состоится 2 июня.






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