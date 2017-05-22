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Заза Пачулия получил послания с угрозами в адрес своей семьи


22.05.2017   13:52
Капитан сборной Грузии по баскетболу Заза Пачулия и центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия получил послания с угрозами в адрес своей семьи.

Дело дошло то того, что из опасений безопасности, в школе, где учатся дети грузинского баскетболиста, пришлось усилить охрану. А сам спортсмен удалил свой аккаунт в Instagram. Именно туда приходили сообщения с угрозами в адрес родных Пачулия.

Поводом к угрозам послужил инцидент произошедший в первом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Сан-Антонио Спёрс», когда Пачулия в попытке блокировать бросок лидера «Сан- Антонио» Кавая Леонарда, выставил правую ногу так, что тот получил рецидив травмы лодыжки.

На следующий день после инцидента с резкой критикой на Пачулия обрушился наставник «Сан-Антонио» Грегг Попович, назвавший действия грузина «непредумышленным убийством».

Пачулия считает, что обвинения Поповича привели к агрессии со стороны фанатов.

«Мне больно видеть, что моя семья оказалась втянута в эту историю. Мои жена и дети не имеют к этому никакого отношения, они невиновны.

Пугайте меня, но не трогайте жену и детей. Это недопустимо», — приводит слова Пачулии USA Today.

При этом спортсмен, признается, что сожалеет о том, что его соперник получил травму. Однако Пачулия категорически отрицает, обвинения в умышленном нанесении ущерба здоровью Леонарда.

Заза Пачулия выступает в NBA с 2003 года. Восемь лет, грузинский баскетболист играл в клубе «Атланта». Летом прошлого года он перешел в «Голден Стэйт».

"СОВА"





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