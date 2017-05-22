Джеймс Маттис: США готовы помочь Грузии в реформе обороны

22.05.2017 15:51 Министр обороны США Джеймс Маттис направил письмо своему грузинскому коллеге Левану Изория, в котором выразил уважение в отношении «твердой верности» Грузии к общим демократическим ценностям и выразил сожаление в связи с теми «огромными жертвами», которые Грузия понесла в Афганистане.



«Вклад вашей страны является примером мощи международного партнерства, основанного на ценностях в деле укрепления глобального мира и безопасности», - говорится в письме, которое было опубликовано Министерством обороны Грузии 20 мая.





«Я с большим уважением выслушал вашу впечатляющую и хорошо обоснованную презентацию по вопросам трансформации обороны Грузии», - пишет Маттис, который имел в виду заседание Комиссии НАТО-Грузия, прошедшее 16 февраля в Брюсселе.



«Изменения хотя и сложные, но они являются обязательным компонентов интеграции Грузии с западом», - заявил Маттис и добавил, что Департамент обороны США «готов помочь Грузии на пути реализации этой амбициозной реформы обороны». «Призываем вас сохранять верность избранному вами курсу», - говорится в письме.



По словам министра обороны США, несмотря на существующие вызовы, Грузия продолжает поддержку стабильности в мире. «Для меня честь, возлагать надежды на вашу страну, как на стратегического партнера и жду встречи с вами в ближайшем будущем», - добавил Маттис.



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