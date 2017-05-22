Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Джеймс Маттис: США готовы помочь Грузии в реформе обороны


22.05.2017   15:51
Министр обороны США Джеймс Маттис направил письмо своему грузинскому коллеге Левану Изория, в котором выразил уважение в отношении «твердой верности» Грузии к общим демократическим ценностям и выразил сожаление в связи с теми «огромными жертвами», которые Грузия понесла в Афганистане.

«Вклад вашей страны является примером мощи международного партнерства, основанного на ценностях в деле укрепления глобального мира и безопасности», - говорится в письме, которое было опубликовано Министерством обороны Грузии 20 мая.


«Я с большим уважением выслушал вашу впечатляющую и хорошо обоснованную презентацию по вопросам трансформации обороны Грузии», - пишет Маттис, который имел в виду заседание Комиссии НАТО-Грузия, прошедшее 16 февраля в Брюсселе.

«Изменения хотя и сложные, но они являются обязательным компонентов интеграции Грузии с западом», - заявил Маттис и добавил, что Департамент обороны США «готов помочь Грузии на пути реализации этой амбициозной реформы обороны». «Призываем вас сохранять верность избранному вами курсу», - говорится в письме.

По словам министра обороны США, несмотря на существующие вызовы, Грузия продолжает поддержку стабильности в мире. «Для меня честь, возлагать надежды на вашу страну, как на стратегического партнера и жду встречи с вами в ближайшем будущем», - добавил Маттис.

Civil Georgia





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси состоялось заседание грузино-австрийской экономической комиссии
В апреле в Грузии вырос импорт электроэнергии
Доходы телекоммуникационного рынка Грузии уходят в оффшоры
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сухуми и Москва договорились о порядке формирования ИЦК
Цихелашвили прокомментировала «соглашение» между Сухуми и Москвой
Абхазов пригласили в США, но визу не дали
Житель Абхазии скончался на мосту Ингури
Российским оккупантам передадут в Абхазии 600 служебных квартир
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии примет участие «Всемирном экономическом форуме по Ближнему Востоку и Северной и Восточной Африке 2017 года»
В Дагестане возбудили дело после нападения на сотрудников правоохранительных органов
Маршал Сената Польши выразил поддержку интеграции Грузии в ЕС и НАТО
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна