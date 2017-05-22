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Главы стран НАТО обсудят в Брюсселе расширение альянса


22.05.2017   21:05
Расширение НАТО будет одним из вопросов встречи глав государств-участников НАТО в Брюсселе, заявил глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью изданию Rzeczpospolita.

На 25 мая в Брюсселе запланирована встреча глав государств-участников НАТО.

"Это один из элементов ближайшей встречи в Брюсселе. Мы должны быть едины в вопросах, которые нас касаются — в отношении агрессивной политики России, также в отношении угрозы с востока, и также мы должны поднимать вопросы расширения НАТО", — сказал Солох.

Солох добавил, что НАТО не отступает от цели принятия новых членов. "НАТО никогда не отказывалась от целей расширения. Ближайшим кандидатом является Черногория, ждет в очереди Грузия, идет разговор с Украиной. НАТО не отказалась от самой идеи расширения", — заявил глава бюро национальной безопасности Польши.






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