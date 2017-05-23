Комитеты в первом слушании поддержали инициативу о наказуемости уклонения от военной службы

23.05.2017 14:07 На объединенном заседании парламентских комитетов обороны и безопасности, и защиты прав человека поддержали инициативу Ираклия Сесиашвили, согласно которой уклонение от военной службы посредством фальшивой медицинской справки, или иного обмана становится наказуемым.



Согласно законопроекту, изменение входит в часть 1 статьи 356, по которой уклонение призывником от военной службы, в том числе симуляцией болезни, причинением себе повреждения тела, использованием фальшивого документа, или другим обманным путем, карается штрафом, или пресечением свободы до 3 лет.



Сегодня на объединенном заседании комитетов обороны и безопасности и по защите прав человека законопроект рассмотрели первым слушанием.



К информации, законопроект, представленный в порядке законодательной инициативы, был зарегистрирован на заседании бюро парламента 16 мая. Инициатором законопроекта является член парламента Ираклий Сесиашвили.



















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