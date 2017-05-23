|
Комитеты в первом слушании поддержали инициативу о наказуемости уклонения от военной службы
23.05.2017 14:07
На объединенном заседании парламентских комитетов обороны и безопасности, и защиты прав человека поддержали инициативу Ираклия Сесиашвили, согласно которой уклонение от военной службы посредством фальшивой медицинской справки, или иного обмана становится наказуемым.
Согласно законопроекту, изменение входит в часть 1 статьи 356, по которой уклонение призывником от военной службы, в том числе симуляцией болезни, причинением себе повреждения тела, использованием фальшивого документа, или другим обманным путем, карается штрафом, или пресечением свободы до 3 лет.
Сегодня на объединенном заседании комитетов обороны и безопасности и по защите прав человека законопроект рассмотрели первым слушанием.
К информации, законопроект, представленный в порядке законодательной инициативы, был зарегистрирован на заседании бюро парламента 16 мая. Инициатором законопроекта является член парламента Ираклий Сесиашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна