Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Комитеты в первом слушании поддержали инициативу о наказуемости уклонения от военной службы


23.05.2017   14:07
На объединенном заседании парламентских комитетов обороны и безопасности, и защиты прав человека поддержали инициативу Ираклия Сесиашвили, согласно которой уклонение от военной службы посредством фальшивой медицинской справки, или иного обмана становится наказуемым.

Согласно законопроекту, изменение входит в часть 1 статьи 356, по которой уклонение призывником от военной службы, в том числе симуляцией болезни, причинением себе повреждения тела, использованием фальшивого документа, или другим обманным путем, карается штрафом, или пресечением свободы до 3 лет.

Сегодня на объединенном заседании комитетов обороны и безопасности и по защите прав человека законопроект рассмотрели первым слушанием.

К информации, законопроект, представленный в порядке законодательной инициативы, был зарегистрирован на заседании бюро парламента 16 мая. Инициатором законопроекта является член парламента Ираклий Сесиашвили.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Чартерные рейсы свяжут Бейрут с Тбилиси и Батуми
Грузинские банки в десятке самых прибыльных в мире - Дондуа
Модельный бизнес Грузии недоволен законодательством
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданин Германии задержан на абхазской линии оккупации
На абхазской линии российской оккупации найден труп мужчины
Сухуми и Москва договорились о порядке формирования ИЦК
Цихелашвили прокомментировала «соглашение» между Сухуми и Москвой
Абхазов пригласили в США, но визу не дали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чеченцам в Германии разослали сообщение с угрозами
В Армении предлагают упразднить одну из министерских должностей
На саммите ОЧЭС в Стамбуле принята итоговая декларация
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна