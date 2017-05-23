Задержан директор клиники «Ланцети» по делу о трансплантации органов с нарушением закона

23.05.2017 16:40 Сотрудники прокуратуры Грузии по делу о трансплантации печени с нарушением закона задержали директора клиники «Ланцети». Речь идет о событиях марта 2016 года, когда в клинике после пересадки печени скончались двое жителей Грузии, которым клиника предоставила ложную информацию.



Прокуратура утверждает, что директор клиники в начале 2016 года пригласил из Азербайджана хирурга-трансплантолога, у которого не было грузинского сертификата ни по одной медицинской специальности.



После этого директор тбилисской клиники стал распространять в соцсетях, а также посредством телевизионных сюжетов, информацию о том, что в «Ланцети» работает специалист из Турции в отрасли трансплантологии, который проводит бесплатные консультации. В результате в клинику за консультацией обратились двое граждан Грузии. В клинике им пообещали, что помощь им окажет группа специалистов по трансплантологии, которые уже не раз проводили успешные операции по пересадке печени.



После обследования руководство клиники сообщило пациентам, что они якобы нуждались в пересадке печени.



В итоге один из пациентов заплатил директору клиники за операцию более 99 тысяч лари (порядка 41 тысяч долларов), а со вторым было оформлено соглашение о признании долга, согласно которому, тот до 10 апреля 2016 года должен был выплатить 40 тысяч долларов.

Пациентам провели операцию 3 и 8 марта 2016 года. Оба они через неделю скончались.



«Перед проведением операции директор ООО «Ланцети» Ф.Д. обязан был предоставить информацию пациентам, донорам и членам их семей о тех рисках, которые были связаны с пересадкой печени, а также предоставить данные Совету трансплантации и получить согласие на проведение операции, чего он не сделал», — сказано в заявлении прокуратуры.



Уголовное дело возбуждено по статьям «мошенничество в крупном размере» и «сокрытие или фальсификация информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», что карается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.



Следствие работает над выявлением и других соучастников преступления.















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