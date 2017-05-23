Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции собрались в Батуми

23.05.2017 22:49 Сегодня в Батуми состоялась трехстороння встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.



Как передает грузинское бюро Report, мероприятие открыл министр обороны Грузии Леван Изория, рассказ о связях между тремя странами, перспективах сотрудничества в оборонной сфере, процессах в мире и регионе, глобальном терроризме и сепаратизме.



Он выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Манчестере, отметив, что Грузия категорически порицает терроризм.



Министр обороны Турции Фикри Ишик выразил благодарность за организацию мероприятия на высоком уровне, отметив, что его страна также ведет борьбу с терроризмом.



Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что азербайджанское государство высказывает резкую позицию в отношении терроризма и сепаратизма в мире: "Убийство мирного населения посредством террора - угроза нарушению стабильности в странах, международному сотрудничеству, миру. Все страны должны совместно бороться с терроризмом".



Он осудил теракт в Манчестере.



В ходе трехсторонней встречи обсудили перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией, региональную безопасность, совместную охрану экономических проектов в регионе и др.



Было отмечено, что трехсторонняя встреча внесет вклад в безопасность в регионе. Совместная оборона региональных проектов даст толчок не только охране самих проектов, но и региональной безопасности, благосостоянию народов.



В заседании в центре внимания также были нагорно-карабахский конфликт, территориальная целостность Азербайджана и Грузии, процессы в Турции. Стороны выразили однозначную поддержку территориальной целостности Азербайджана и Грузии, отметили, что нагорно-карабахский и южноосетинский конфликты должны урегулироваться в рамках территориальной целостности государств.



В завершении был подписан совместный протокол встречи.



По завершении встречи состоялась пресс-конференция с участием трех министров.















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