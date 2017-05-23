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Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения спецназовцев


23.05.2017   22:52
В ближайшие дни пройдут совместные военные учения спецназовцев Азербайджана, Турции и Грузии. Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на пресс-конференции, проведенной после трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, заявил министр обороны Грузии Леван Изориа.

Министр заявил о положительном развитии совместной деятельности трех стран в сфере обороны: "В этом году мы встречались 5 раз. И на этот раз затронули очень важные вопросы. Кроме того, обсудили вопрос расширения данного формата в будущем".

По словам Изориа, через две недели пройдут совместные учения спецназовцев Азербайджана, Турции и Грузии: "В то же время на сентябрь запланированы учения по информационным технологиям. В будущем мы намерены увеличить число подобных учений и расширить сотрудничество".

Особо отметив значимость военного сотрудничества между тремя странами, министр сказал: "Наше совместное сотрудничество представляет важное значение для экономического развития наших стран и безопасного существования азербайджанского, турецкого и грузинского народов".






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