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В МИД Грузии не исключают, что захваченный в Конго грузинский пилот мог погибнуть во время столкновения
24.05.2017 14:14
В Министерстве иностранных дел Грузии не исключают, что взятый в заложники в Демократической республике Конго (ДРК) бывший грузинский военный пилот Сосо Осораули, за которого мятежники требовали выкуп в $1 млн, мог погибнуть.
"Согласно полученной нами информации, несколько дней назад на востоке Конго, где мятежники удерживали Сосо Осораули, произошло вооруженное столкновение, и были жертвы. Не исключено, что в числе жертв был и наш соотечественник, однако мы надеемся, что он жив", - сказал в среду на брифинге замглавы МИД Грузии Звиад Гонадзе.
По его словам, МИД направил соответствующие запросы властям ДРК, ООН, Красному Кресту, но пока информации о грузинском пилоте нет.
Он призвал граждан Грузии "максимально воздерживаться" от поездок в ДРК, а тех, кто находится там немедленно покинуть страну.
Информация о пленении С.Осораули в ДРК была обнародована в феврале. Согласно информации СМИ, 27 января мятежники сбили два вертолета вооруженных сил ДРК, одним из которых управлял С.Осораули. Позже появилась информация, что С.Осораули жив и за него требуют выкуп в $1 млн. МИД Грузии находился в контакте с правительством ДРК по данному вопросу.
В Минобороны Грузии заявили, что С.Осораули действительно служил в грузинской армии, но демобилизовался. В Конго он попал по своей инициативе.
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