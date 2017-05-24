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Политика открытых дверей НАТО остается в силе - Столтенберг


24.05.2017   21:10
НАТО видит в Грузии важного партнера, с которым у альянса сложилось тесное сотрудничество, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос грузинских журналистов.

"Я ожидаю, что на сессии Парламентской ассамблеи НАТО (в Тбилиси - ИФ) будет разговор о значимости партнерства, в том числе и с Грузией, которая является важным партнером альянса. У нас сложилось очень тесное сотрудничество. Мы имеем существенный пакет действий, в Грузии создан учебный центр подготовки, проводим учения, тренинги. Я сам участвовал в заседании Совета НАТО состоявшемся в Грузии", - приводит заявление Й.Столтенберга Первый грузинский телеканал.

Генсек также поблагодарил Грузию за участие ее воинского контингента в миротворческих миссиях и операциях.

"Решение, принятое нами по политике открытых дверей в силе, включая решение, которое мы приняли по Грузии на саммите в Варшаве. Также встреча в Брюсселе подтверждает, что двери НАТО открыты", - отметил Й.Столтебнерг.

"Мы ждем Черногорию. Парламенты 28 стран членов альянса осуществили ратификацию вопроса принятия Черногории в организацию. Этим мы подтверждаем, что двери НАТО открыты", - заявил генсек альянса.

Что касается конкретно Грузии, то, по словам Й.Столтенберга, НАТО продолжает работать с Тбилиси, чтобы помочь стране в проведении реформ.






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