Один из учредителей колледжа Демиреля в Тбилиси задержан за связи с Гюленом

25.05.2017 13:03 Тбилисский городской суд обсудит сегодня вопрос о мере пресечения одному из управляющих тбилисского колледжа Демиреля, Мустафе Эмре Чабуку, задержанному по обвинению в сотрудничестве с террористической организацией. Процесс назначен на 12:00 часов.



По заявлению адвоката Чабука, Сосо Бараташвили, разговор идет об организации FETO, связанной с Фетхуллой Гюленом, зарегистрированной в Америке, которая считается в Турции террористической организацией. По словам Бараташвили, его подзащитного задержали сегодня утром по требованию Турции. По мнению адвоката, обвинение является беспочвенным.



"Вчера утром Центральная криминальная полиция задержала моего подзащитного. Он является одним из управляющих колледжа имени Демиреля. Его задержали на основании требования власти Турции об экстрадиции. Следователь представил нам материалы дела, из которых мы узнали, что он обвиняется в сотрудничестве с террористической организацией. Обвинение в сотрудничестве с террористической организацией выражается в следующем: он содействовал одному из основателей колледжа имени Демиреля, то есть одному из партнеров, продать свою долю юридической компании, зарегистрированной в Америке, но эта доля была не до конца продана. Примечательно, что представители зарегистрированной в Америке компании не являются подозреваемыми в сотрудничестве с террористической организацией, и совершенно непонятно, в чем выражается помощь этого человека террористической организации. Речь идет о FETO, объявленной в Турции террористической организацией"- заявил адвокат.



По его же словам, требование Турции об экстрадиции не удовлетворяет никакие стандарты.



"Думаю, что правительство Грузии не должно удовлетворять это требование. Завтра в 12:00 часов в городском суде Тбилиси состоится процесс о мере пресечения, то есть суд рассмотрит, определить или нет господину Чабуку заключение в связи с экстрадицией. У грузинской власти есть девятимесячный срок, чтобы принять решение об экстрадиции. Министр юстиции либо удовлетворяет требование об экстрадиции, либо отказывает в этом"- заявил Сосо Бараташвили.



Адвокаты намерены подать ходатайство об освобождении Чабука из заключения.



"Он не заслуживает заключения, и нашим ходатайством будет, не присуждать ему заключение. В дело уже включился народный защитник, включаться и неправительственные организации"- отметил Сосо Бараташвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

