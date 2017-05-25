В Грузии в военном городке пытались обокрасть банкомат

25.05.2017 14:07 Военная полиция министерства обороны Грузии пресекла попытку взломать банкомат, расположенный в городе Сенаки на территории военного городка. Об этом сообщили в ведомстве.



Инцидент произошел минувшей ночью. По данным министерства обороны, предполагаемый преступник не смог забрать денег. Рядом с городком находится и военная часть.



«Была попытка кражи, которая пресечена военной полицией… Ведутся мероприятия для выявления преступника», — сказала и.о. главы департамента по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью Минобороны Грузии Нино Толордава.



После случившегося в СМИ распространилась информация о том, что на военной части в Сенаки был объявлен режим повышенной боевой готовности. В министерстве обороны это категорически отрицают.



Уголовное дело возбуждено по статье «попытка кражи», что карается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет. Дело расследует Военная полиция министерства обороны Грузии.





Новости-Грузия















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