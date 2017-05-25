|
В Грузии в военном городке пытались обокрасть банкомат
25.05.2017 14:07
Военная полиция министерства обороны Грузии пресекла попытку взломать банкомат, расположенный в городе Сенаки на территории военного городка. Об этом сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел минувшей ночью. По данным министерства обороны, предполагаемый преступник не смог забрать денег. Рядом с городком находится и военная часть.
«Была попытка кражи, которая пресечена военной полицией… Ведутся мероприятия для выявления преступника», — сказала и.о. главы департамента по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью Минобороны Грузии Нино Толордава.
После случившегося в СМИ распространилась информация о том, что на военной части в Сенаки был объявлен режим повышенной боевой готовности. В министерстве обороны это категорически отрицают.
Уголовное дело возбуждено по статье «попытка кражи», что карается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет. Дело расследует Военная полиция министерства обороны Грузии.
Новости-Грузия
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна