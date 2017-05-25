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В Грузии в военном городке пытались обокрасть банкомат


25.05.2017   14:07
Военная полиция министерства обороны Грузии пресекла попытку взломать банкомат, расположенный в городе Сенаки на территории военного городка. Об этом сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел минувшей ночью. По данным министерства обороны, предполагаемый преступник не смог забрать денег. Рядом с городком находится и военная часть.

«Была попытка кражи, которая пресечена военной полицией… Ведутся мероприятия для выявления преступника», — сказала и.о. главы департамента по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью Минобороны Грузии Нино Толордава.

После случившегося в СМИ распространилась информация о том, что на военной части в Сенаки был объявлен режим повышенной боевой готовности. В министерстве обороны это категорически отрицают.

Уголовное дело возбуждено по статье «попытка кражи», что карается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет. Дело расследует Военная полиция министерства обороны Грузии.


Новости-Грузия






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