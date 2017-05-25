ПА НАТО зафиксирует, что расширение альянса не остановится на Грузии - Долидзе

25.05.2017 16:39 Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе утверждает, что на парламентской ассамблее НАТО будет зафиксирован «специальный посыл», что в отношении Грузии волна расширения НАТО не должна останавливаться.



Об этом Долидзе заявил, комментируя тему проведения в Грузии 26-29 мая Парламентской ассамблеи НАТО



«...Мы не только географически и технически проводим этот саммит, а ему будет предано весьма высокое политическое значение, исходя из того, что мы примем в связи с Грузией специальный документ, заявление, в котором будет выражена очень большая поддержка как интеграционным процессам, так и территориальной целостности нашей страны, а также - поддержка реформ. Будет специальный посыл РФ, так же как НАТО в связи с тем, что в отношении Грузии волна расширения НАТО не должна останавливаться и Грузия должна стать членом НАТО. Это очень важно и еще раз подчеркивает то, что кроме географического, стратегического значения, ему придается очень серьезное политическое значение», - заявил, в частности, Долидзе.















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