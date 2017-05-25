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Министр обороны встретился с представителями правительства США


25.05.2017   19:46
Министр обороны Грузии Леван Изория встретился с заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, Бриджит Бринк.

Разговор коснулся вопроса углубления сотрудничества, существующего между Грузией и Соединенными Штатами Америки.

Министр обороны подчеркнул значение двадцатипятилетнего стратегического союзничества, существующего между Грузией и США. По его заявлению, США поддерживают стремления Грузии в НАТО и евроатлантические структуры, а также осуществление амбициозной программы в сфере обороны. Он заострил внимание на вопросы осуществления программы оборонной готовности Грузии (GDRP), и строительства Центра боевой подготовки. Леван Изория отметил, что на встрече также были намечены конкретные планы с точки зрения реализации инициатив существенного пакета НАТО-Грузии.

Заместитель помощника Госсекретаря США подчеркнула громадный вклад Грузии в глобальную безопасность, и отметила, что еще раз подтверждает поддержку США на пути вступления в НАТО. По ее заявлению, на встрече разговор коснулся аспектов двухстороннего сотрудничества с точки зрения безопасности и усиления поддержки.

На встрече присутствовали первый заместитель министра обороны Лела Чиковани, посол США в Грузии Ян Келли, и другие официальные лица.







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