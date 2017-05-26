Для защиты территориальной целостности необходимо усиление и модернизация вооруженных сил – Роуз Гетемюллер

26.05.2017 13:42 Одним из лучших путей для защиты территориальной целостности и суверенитета Грузии является усиление и модернизация вооруженных сил Грузии – заявила в интервью агентству "Акцент" заместитель Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.



"Именно поэтому НАТО помогает Грузии, осуществить амбициозные реформы обороны. Начиная с 2014 года, у нас есть уникальные мероприятия, предложенные союзниками Грузии для усиления возможностей и оборонной реформы Грузии. Это существенный пакет НАТО-Грузии, осуществление которого содействует прогрессу страны"- заявила Гетемюллер.



По ее же заявлению, НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ.



"Грузия станет членом альянса, когда она удовлетворит все необходимые требования для членства. Мы ожидаем, что Грузия продолжит фокусирование на свои внутренние реформы, чтобы консолидировать демократические институты, существующие в стране, усилить верховенство закона, и развивать обороноспособность соответственно стандартам НАТО".



Она призвала партнеров, стремящихся к вступлению в альянс, в том числе Грузию, продолжить осуществление необходимых реформ, и принятие решений, чтобы подготовится к членству.



"Мы и в дальнейшем продолжим поддерживать их, чтобы они сделали следующие шаги для продвижения на этом пути"- заявила Роуз Гетемюллер.

















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