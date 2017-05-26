Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Для защиты территориальной целостности необходимо усиление и модернизация вооруженных сил – Роуз Гетемюллер


26.05.2017   13:42
Одним из лучших путей для защиты территориальной целостности и суверенитета Грузии является усиление и модернизация вооруженных сил Грузии – заявила в интервью агентству "Акцент" заместитель Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

"Именно поэтому НАТО помогает Грузии, осуществить амбициозные реформы обороны. Начиная с 2014 года, у нас есть уникальные мероприятия, предложенные союзниками Грузии для усиления возможностей и оборонной реформы Грузии. Это существенный пакет НАТО-Грузии, осуществление которого содействует прогрессу страны"- заявила Гетемюллер.

По ее же заявлению, НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ.

"Грузия станет членом альянса, когда она удовлетворит все необходимые требования для членства. Мы ожидаем, что Грузия продолжит фокусирование на свои внутренние реформы, чтобы консолидировать демократические институты, существующие в стране, усилить верховенство закона, и развивать обороноспособность соответственно стандартам НАТО".

Она призвала партнеров, стремящихся к вступлению в альянс, в том числе Грузию, продолжить осуществление необходимых реформ, и принятие решений, чтобы подготовится к членству.

"Мы и в дальнейшем продолжим поддерживать их, чтобы они сделали следующие шаги для продвижения на этом пути"- заявила Роуз Гетемюллер.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
WinExpo 2017 в десятый раз пройдет в Тбилиси
Грузинская букмекерская компания Adjarabet выходит на армянский рынок
МВФ о фискальных рисках в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жители оккупированных территорий смогут принять участие в программе лечения гепатита С
Взрыв прогремел в доме, где проживал глава администрации села Вторая Отобая
Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться
23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии
СГБ использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
«Fitch» понизил рейтинг Межбанка Азербайджана до уровня ограниченного дефолта
В Армении предотвратили убийство
Moody's: Азербайджану потребуется потратить золотовалютные резервы на спасение МБА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна