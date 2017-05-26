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Более трехсот призывников принесли военную присягу
26.05.2017 16:31
На площади Свободы более 300 призывников принесли военную присягу. Военные присягнули перед президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.
До принесения присяги военнослужащие и собравшиеся на площади Свободы гости минутой молчания почтили память погибших за независимость, территориальную целостность и в ходе участия в международных миссиях.
После церемонии принесения присяги военных и гостей с Днем независимости поздравили президент и премьер-министр Грузии.
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