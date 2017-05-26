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Алли: Грузия станет членом НАТО, и сказанное в Бухаресте в 2008 году остается в силе


26.05.2017   19:00
Мы думаем, что Грузия станет членом НАТО, это много раз было сказано в Бухаресте в 2008 году, и это остается в силе - заявил на сегодняшней пресс-конференции в Грузии президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.

Грузинские журналисты заинтересовались вопросом безопасности в регионе, и интеграции Грузии в НАТО без ПДЧ.

По заявлению Паоло Алли, Парламентская ассамблея НАТО чувствует обязательство, и взяла на себя ответственность.

"Мы думаем, что Грузия станет членом НАТО. Это много раз было сказано в Бухаресте в 2008 году, и это остается в силе. ПДЧ является инструментом, и политическим видением. ПДЧ это конкретное средство, чтобы начать процесс, но обсуждают также вопрос в связи с другими странами. В ситуации Грузии в любом случае это хорошее средство. План действия членства является путем решения вопроса со стороны НАТО, и мы продолжим обсуждать это"- отметил Алли.







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