Алли: Грузия станет членом НАТО, и сказанное в Бухаресте в 2008 году остается в силе

26.05.2017 19:00 Мы думаем, что Грузия станет членом НАТО, это много раз было сказано в Бухаресте в 2008 году, и это остается в силе - заявил на сегодняшней пресс-конференции в Грузии президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.



Грузинские журналисты заинтересовались вопросом безопасности в регионе, и интеграции Грузии в НАТО без ПДЧ.



По заявлению Паоло Алли, Парламентская ассамблея НАТО чувствует обязательство, и взяла на себя ответственность.



"Мы думаем, что Грузия станет членом НАТО. Это много раз было сказано в Бухаресте в 2008 году, и это остается в силе. ПДЧ является инструментом, и политическим видением. ПДЧ это конкретное средство, чтобы начать процесс, но обсуждают также вопрос в связи с другими странами. В ситуации Грузии в любом случае это хорошее средство. План действия членства является путем решения вопроса со стороны НАТО, и мы продолжим обсуждать это"- отметил Алли.

















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