|
Алли: Грузия станет членом НАТО, и сказанное в Бухаресте в 2008 году остается в силе
26.05.2017 19:00
Мы думаем, что Грузия станет членом НАТО, это много раз было сказано в Бухаресте в 2008 году, и это остается в силе - заявил на сегодняшней пресс-конференции в Грузии президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.
Грузинские журналисты заинтересовались вопросом безопасности в регионе, и интеграции Грузии в НАТО без ПДЧ.
По заявлению Паоло Алли, Парламентская ассамблея НАТО чувствует обязательство, и взяла на себя ответственность.
"Мы думаем, что Грузия станет членом НАТО. Это много раз было сказано в Бухаресте в 2008 году, и это остается в силе. ПДЧ является инструментом, и политическим видением. ПДЧ это конкретное средство, чтобы начать процесс, но обсуждают также вопрос в связи с другими странами. В ситуации Грузии в любом случае это хорошее средство. План действия членства является путем решения вопроса со стороны НАТО, и мы продолжим обсуждать это"- отметил Алли.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна