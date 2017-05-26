Грузия планирует начать поставки снайперских винтовок арабским странам

26.05.2017 19:23 Грузинский военный научно-технический центр «Дельта» в конце 2017 года начнет серийное производство снайперских винтовок «Сатевари», которые, как ожидается, будут экспортироваться в ближневосточные страны, сообщил гендиректор предприятия Уча Дзодзуашвили.



«Дельта» работала над созданием «Сатевари» более двух лет и месяц назад оружие впервые было представлено общественности. Дзодзуашвили сообщил, что сотрудники центра, работая над «Сатевари», консультировались с ведущими специалистами этой сферы.



В случае, если переговоры со странами, заинтересованными покупкой грузинской снайперской винтовки, завершаться успешно, «Сатевари» станет третьим продуктом «Дельты», который будет экспортироваться за рубеж.



В мае прошлого года стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты приобрели боевые модули дистанционного управления, произведенные центром. Общая сумма сделки составила 67 миллионов лари (более 27,8 млн долларов).



В 2015 году «Дельта» заключила контракт с Саудовской Аравией о продаже более 100 бронированных медико-эвакуационных машин Medevac. Стоимость сделки составила более 40 миллионов долларов.















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