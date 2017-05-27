Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия является островком стабильности в регионе - Алли


27.05.2017   13:03
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили накануне встретился с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.

По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, основными темами беседы были сессия Парламентской ассамблеи НАТО, сотрудничество НАТО и Грузии и текущие реформы в стране.

Премьер-министр Грузии поблагодарил президента Парламентской ассамблеи НАТО за проведение сессии в Тбилиси и отметил, что Грузия расценивает этот факт как подтверждение поддержки альянса. По заявлению Георгия Квирикашвили, североатлантическая интеграция является выбором населения Грузии.

Президент Парламентской ассамблеи НАТО от имени альянса выразил Грузии полную поддержку в процессе реформ.

По заявлению Паоло Алли, Грузия является островом стабильности в регионе и НАТО осознает, что ее защита означает защиту Европы. Президент Парламентской ассамблеи НАТО также поздравил Георгия Квирикашвили с днем независимости Грузии и поблагодарил за прием.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
WinExpo 2017 в десятый раз пройдет в Тбилиси
Грузинская букмекерская компания Adjarabet выходит на армянский рынок
МВФ о фискальных рисках в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жители оккупированных территорий смогут принять участие в программе лечения гепатита С
Взрыв прогремел в доме, где проживал глава администрации села Вторая Отобая
Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться
23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии
СГБ использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
«Fitch» понизил рейтинг Межбанка Азербайджана до уровня ограниченного дефолта
В Армении предотвратили убийство
Moody's: Азербайджану потребуется потратить золотовалютные резервы на спасение МБА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна