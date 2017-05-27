|
Грузия является островком стабильности в регионе - Алли
27.05.2017 13:03
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили накануне встретился с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.
По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, основными темами беседы были сессия Парламентской ассамблеи НАТО, сотрудничество НАТО и Грузии и текущие реформы в стране.
Премьер-министр Грузии поблагодарил президента Парламентской ассамблеи НАТО за проведение сессии в Тбилиси и отметил, что Грузия расценивает этот факт как подтверждение поддержки альянса. По заявлению Георгия Квирикашвили, североатлантическая интеграция является выбором населения Грузии.
Президент Парламентской ассамблеи НАТО от имени альянса выразил Грузии полную поддержку в процессе реформ.
По заявлению Паоло Алли, Грузия является островом стабильности в регионе и НАТО осознает, что ее защита означает защиту Европы. Президент Парламентской ассамблеи НАТО также поздравил Георгия Квирикашвили с днем независимости Грузии и поблагодарил за прием.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна