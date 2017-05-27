Грузия является островком стабильности в регионе - Алли

27.05.2017 13:03 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили накануне встретился с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.



По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, основными темами беседы были сессия Парламентской ассамблеи НАТО, сотрудничество НАТО и Грузии и текущие реформы в стране.



Премьер-министр Грузии поблагодарил президента Парламентской ассамблеи НАТО за проведение сессии в Тбилиси и отметил, что Грузия расценивает этот факт как подтверждение поддержки альянса. По заявлению Георгия Квирикашвили, североатлантическая интеграция является выбором населения Грузии.



Президент Парламентской ассамблеи НАТО от имени альянса выразил Грузии полную поддержку в процессе реформ.



По заявлению Паоло Алли, Грузия является островом стабильности в регионе и НАТО осознает, что ее защита означает защиту Европы. Президент Парламентской ассамблеи НАТО также поздравил Георгия Квирикашвили с днем независимости Грузии и поблагодарил за прием.















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