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Грузия готова и далее участвовать в международных миссиях НАТО и ЕС - министр обороны


27.05.2017   15:41
Министр обороны Грузии Леван Изория заявляет о готовности страны продолжать участие в международных миссиях НАТО и Евросоюза.

Как сообщил он в субботу на заседании комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Тбилиси, на сегодняшний день в международных миссиях, в частности, в Афганистане, Центральноафриканской республике (ЦАР) и Мали участвует 871 грузинский военнослужащий.

"Естественно мы эту политику продолжим. Мы неоднократно зафиксировали нашу готовность, что в том количестве, в котором мы представлены сейчас, в особенности в Афганистане, мы продолжим участвовать вместе с вами в международных миссиях", - сказал глава минобороны Грузии, обращаясь к участникам заседания комитета ПА НАТО.






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