871 военнослужащий из Грузии несет службу в международных миссиях

27.05.2017 15:57 В международных миссиях Грузия представлена 871 военным, - об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория, выступая с речью на заседании комитета по обороне и безопасности в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.



Как отметил Леван Изория, степень участия Грузии в международных миссиях очень высока.



«Известно, что наша страна является одним из значительных контрибьюторов того дела, что называется обеспечением международной безопасности. В международных миссиях Грузия представлена 871 военнослужащим, как в Афганистане, так и в стране Центральной Африки и одним офицером в Мали. Это еще одно выражение того, что мы делаем все для того, чтобы заботиться о безопасности не только в своей стране, но и с вами вместе во всем мире, чтобы содействовать обеспечению мира, основанного на правилах, что является важным гарантом развития и существования в плане государства, основанного на демократии и правах человека как нашей страны, так и каждой из ваших стран. Мы естественно будет продолжать эту политику. Мы не раз фиксировали нашу готовность продолжать сотрудничество с вами в международных миссиях с той степенью контрибуции, тем количеством, которым мы представлены в особенности в Афганистане», - заявил Изория.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

