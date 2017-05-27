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Экс-контрактников ВС Грузии освободят от выплаты неустойки


27.05.2017   16:23
Самовольно покинувших контрактную службу в Вооруженных силах Грузии освободят от выплаты неустойки, говорится в заявлении на сайте министерства обороны Грузии.

Размер неустойки в случае разрыва контракта устанавливают юристы минобороны и она оговаривается в самом контракте.

"Решение коснется 1 205 лиц, которые с 2014 года должны были выплатить неустойку в размере 14,16 миллионов лари (5,9 миллионов долларов). Проект постановления инициированный министерством обороны был поддержан правительством Грузии и вступит в силу после опубликования в "Законодательном вестнике" — говорится в заявлении.

Решение принятое правительством обусловлено принципами гуманизма и поддержки военнослужащих.

"Этот акт единовременный и он не примет систематический характер. После вступление в силу постановления, военнослужащие, находящиеся на контрактной службе, в случае беспричинного разрыва контракта будут платить неустойку, что будет строго исполняться" — говорится в сообщении.

Помимо этого, постановление предполагает введение срока от одного до трех месяцев для освобождения с работы лица, требующего беспричинно разорвать контракт.

Военная служба в Грузии делится на четыре категории — обязательная, контрактная, кадровая и резервная.

Контрактниками смогут стать граждане Грузии, которые не проходили обязательную военную службу, находятся на обязательном военном учете и которым еще не исполнилось 27 лет. Военнослужащими смогут стать и рядовые, капралы, сержанты (мичманы), находящиеся в резерве и чей возраст не превышает 35 лет.

"Спутник-Грузия"





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