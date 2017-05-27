Экс-контрактников ВС Грузии освободят от выплаты неустойки

27.05.2017 16:23 Самовольно покинувших контрактную службу в Вооруженных силах Грузии освободят от выплаты неустойки, говорится в заявлении на сайте министерства обороны Грузии.



Размер неустойки в случае разрыва контракта устанавливают юристы минобороны и она оговаривается в самом контракте.



"Решение коснется 1 205 лиц, которые с 2014 года должны были выплатить неустойку в размере 14,16 миллионов лари (5,9 миллионов долларов). Проект постановления инициированный министерством обороны был поддержан правительством Грузии и вступит в силу после опубликования в "Законодательном вестнике" — говорится в заявлении.



Решение принятое правительством обусловлено принципами гуманизма и поддержки военнослужащих.



"Этот акт единовременный и он не примет систематический характер. После вступление в силу постановления, военнослужащие, находящиеся на контрактной службе, в случае беспричинного разрыва контракта будут платить неустойку, что будет строго исполняться" — говорится в сообщении.



Помимо этого, постановление предполагает введение срока от одного до трех месяцев для освобождения с работы лица, требующего беспричинно разорвать контракт.



Военная служба в Грузии делится на четыре категории — обязательная, контрактная, кадровая и резервная.



Контрактниками смогут стать граждане Грузии, которые не проходили обязательную военную службу, находятся на обязательном военном учете и которым еще не исполнилось 27 лет. Военнослужащими смогут стать и рядовые, капралы, сержанты (мичманы), находящиеся в резерве и чей возраст не превышает 35 лет.



"Спутник-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

