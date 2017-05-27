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Главу таможенного пункта в Армении задержали за взятку на границе с Грузией
27.05.2017 17:20
Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали по делу о взяточничестве начальника таможенного пункта "Бавра" на границе с Грузией.
"На основании доказательств, которые были получены в результате широкомасштабных оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУБОП полиции и Специальной следственной службы, 25 мая в рамках дела о взяточничестве были задержаны директор занимающегося брокерской деятельностью ООО и начальник таможенного пункта "Бавра" (на границе с Грузией)", — говорится в пресс-службе Генпрокуратуры (ГП) страны.
Уголовное дело было возбуждено в ГУБОП по статьям "Получение и дача взятки", "Посредничество во взяточничестве", "Коммерческая взятка". Генеральная прокуратура поручила расследование дела Специальной следственной службе Армении, передает РИА "Новости".
"В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУБОП, были получены сведения о том, что руководители и сотрудники ряда организаций, физлица вступили при посредничестве работников брокерской компании в сговор с должностными лицами таможенной службы для организации импорта и экспорта товаров по пониженным ставкам, заплатив за это взятку", — заявили в пресс-службе ведомства.
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