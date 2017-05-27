|
В 2008 году мы увидели все слабости, которые старались исправить в течение определенных лет - Чачибая
27.05.2017 18:49
В 2008 году мы окончательно увидели все те слабости, которые старались исправить в течение определенных лет, - об этом заявил начальник Генштаба ВС Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая, выступая с речью на заседании комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси.
В ходе выступления Владимир Чачибая рассказал о проходящих и уже осуществленных реформах в Вооруженных силах Грузии. По его же словам, в результате реформ и реорганизации из оборонной системы уволены более 2 000 человек, большинство из которых были гражданскими лицами.
«Главное новшество у нас в ВС заключается в том, что мы изменились не только структурно, а пытаемся изменить принципы ведения войны нашими ВС. Принципы ведения войны, которые приемлемы для такой страны, как Грузия», - заявил Чачибая.
По его же словам, подготовка ВС Грузии напрямую будет направлена на нейтрализацию тех угроз, которые сегодня стоят перед страной.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна