В 2008 году мы увидели все слабости, которые старались исправить в течение определенных лет - Чачибая

27.05.2017 18:49 В 2008 году мы окончательно увидели все те слабости, которые старались исправить в течение определенных лет, - об этом заявил начальник Генштаба ВС Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая, выступая с речью на заседании комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси.



В ходе выступления Владимир Чачибая рассказал о проходящих и уже осуществленных реформах в Вооруженных силах Грузии. По его же словам, в результате реформ и реорганизации из оборонной системы уволены более 2 000 человек, большинство из которых были гражданскими лицами.



«Главное новшество у нас в ВС заключается в том, что мы изменились не только структурно, а пытаемся изменить принципы ведения войны нашими ВС. Принципы ведения войны, которые приемлемы для такой страны, как Грузия», - заявил Чачибая.



По его же словам, подготовка ВС Грузии напрямую будет направлена на нейтрализацию тех угроз, которые сегодня стоят перед страной.















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