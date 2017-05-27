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США заверили в готовности защитить страны НАТО при нападении на них


27.05.2017   19:23
Советник по национальной безопасности США Генри Макмастер заявил, что президент Дональд Трамп совершенно точно поддерживает обязательство перед членами альянса защищать страны НАТО в случае агрессии в отношении них, передает Reuters.

«Я считаю необычным ожидать от президента отдельного высказывания о том, что он поддерживает статью 5. Конечно, он ее поддерживает», — отметил Макмастер.

По его словам, Трамп не принимал решения о том, чтобы не упоминать об этой статье, так как «это подразумевалось в самой речи».

«То, что Соединенные Штаты, президент твердо стоят за исполнение обязательств по статье 5 в рамках НАТО, является фактом», — подчеркнул советник.

В своей речи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Трамп не упомянул 5-ю статью договора — в ней говорится о поддержке НАТО страны альянса, на которую совершается вооруженное нападение извне, и о том, что нападение считается атакой на весь альянс.






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