В Тбилиси проходит конференция, посвященная углублению сотрудничества Украины, Грузии и НАТО

27.05.2017 21:06 В Тбилиси в субботу начала работу международная конференция "Украина - Грузия - НАТО: актуальные вопросы углубления сотрудничества", сообщила один из инициаторов конференции, народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Ирина Фриз.



"После завершения работы комитетов ПА НАТО в Тбилиси проводим конференцию "Украина – Грузия - НАТО: актуальные вопросы углубления сотрудничества"… Мероприятие проходит с участием первых вице-спикеров парламентов Украины и Грузии, депутатов обоих парламентов, Офиса НАТО в Грузии, представителей МОУ (Минобороны Украины - ИФ), негосударственного сектора. Обсуждаются вопросы углубления сотрудничества на пути интеграции в Североатлантический Альянс. Много интересных мыслей и замечаний", - написала И.Фриз на странице в "Фейсбуке".



По ее словам, красной нитью мероприятия является наращивание потенциала и достижение возможностей для противостояния российской агрессии. "Все участники утверждают, что только Альянс является средством обеспечения безопасности на евроатлантическом пространстве", - отметила депутат.



Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, также участвующая в конференции, приводит озвученные представителем Минобороны Украины цифры о потерях на Донбассе с начала года. "Андрей Петренко, представитель МО Украины во время выступления на конференции в Грузии: только в 2017 году на Донбассе погибли 98 наших украинских военных..., более 800 ранены..., зафиксировано более 1100 фактов нарушения режима тишины", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке.



В своем выступлении, которое цитирует пресс-служба "Блока Петра Порошенко "Солидарность", она отметила: "Украина также подала заявку на проведение сессии ПА НАТО, и мы надеемся на поддержку нашей инициативы странами-членами НАТО. Мы приглашаем представителей парламента Грузии посетить Донбасс и посмотреть, во что превратил процветающий край "русский мир".



По словам организаторов, цель конференции - определение действенных механизмов углубления взаимодействия между Украиной и Грузией по реализации совместных стратегических целей в рамках сотрудничества с НАТО.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

