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Маргвелашвили попросил президента ПА НАТО помощи в разработке рекомендаций по улучшению национальной безопасности


28.05.2017   13:27
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили накануне встретился с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.

Как сообщают в администрации президента Грузии, Георгий Маргвелашвили поблагодарил Паоло Алли за поддержку евроатлантического курса и территориальной целостности Грузии, а также – проведение в Тбилиси Парламентской ассамблеи НАТО.

В ходе встречи наряду с другими вопросами говорилось о парламентской ассамблее НАТО, сотрудничестве Грузии и НАТО, путях улучшения системы национальной безопасности Грузии и существующей в стране обстановке.

В частности, президент Грузии обратился к президенту Парламентской ассамблеи НАТО подключить экспертов НАТО и совместно разработать рекомендации для улучшения архитектуры национальной безопасности Грузии в плане конституционных изменений.

Как заявил Паоло Алли, Альянс весьма поддерживает устремления Грузии в евроатлантические структуры и подтверждениям этого служит проведение в Тбилиси сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
На встрече присутствовали глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, секретарь Совета безопасности Грузии Давид Раквиашвили и парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе.






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