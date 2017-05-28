ПА НАТО порекомендует альянсу предоставить Грузии ПДЧ

28.05.2017 17:34 ПА НАТО рекомендует альянсу предпринять шаги по предоставлению Грузии Плана действий по членству (ПДЧ). Об этом в эксклюзивном интервью агентству «IPN» заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, отвечая на вопрос о том, чего следует ожидать Грузии от НАТО в ближайшем будущем.



Президент ПА НАТО заявляет, что Грузия станет членом НАТО, однако конкретное время неизвестно. По его словам, в этом же контексте следует учитывать международную обстановку и конкретно фактор России.



«Речь о ПДЧ (План действий по членству). Это решение примет НАТО. В нашей резолюции, которую мы примем в понедельник, мы даем рекомендацию, предпринять шаги в связи с ПДЧ. Разумеется, мы знаем, что в будущем Грузия станет членом НАТО. Что касается временных рамок, пока не ясно, как будет развиваться процесс. Однако конечным пунктом является то, что Грузия станет членом НАТО, и мы должны ускорить условия, создать условия, которые сделают это возможным в ближайшее время.



Разумеется, мы должны принять во внимание международную обстановку. Думаю, некоторые шаги вперед в этом плане мы увидим после президентских выборов в России. На мой взгляд, Путин сегодня напрягает ситуацию, поскольку ему нужна поддержка внутри страны. Также важно, как будет избран Путин. Мы знаем, что внутренняя политика России очень связана с внешней политикой. Я не жду, что во внешней политике Путина будут значительные изменения, но, на мой взгляд, та растущая напряженность, которую мы видим в последнее время в России, связана с президентскими выборами. Не думаю, что у России столько сил, чтобы оставлять эти конфликты открытыми. Сейчас она включена в события, происходящие в Сирии, Ливии, испытывает экономический кризис», - заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО.















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