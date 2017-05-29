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Квирикашвили: Грузия — не только потребитель, но и поставщик безопасности


29.05.2017   12:05
Либерализация визового режима с ЕС имеет для Грузии историческое значение, так как несет ей ощутимые последствия с точки зрения европейских устремлений, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая на глобальном форуме безопасности GLOBSEC в Братиславе 28 мая. Текст выступления премьера опубликовала пресс-служба правительства Грузии.

По его словам, либерализация визового режима означает не только безвизовое сообщение для граждан Грузии в странах ЕС, но и несет глубокую политическую нагрузку, так как «Европа открыла двери гражданам Грузии».
«Это политический шаг со стороны Европы, которая оценила усилия Грузии. Это был нелегкий успех, так как ему сопутствовали значительные вызовы, включая оккупацию Грузии», — отметил Квирикашвили.

На вопрос, каким будет следующий шаг Грузии, премьер ответил, что сейчас страна готовится к саммиту Восточного партнерства, который пройдет осенью в Брюсселе.

По заявлению главы грузинского правительства, наличие на восточном фланге стабильных политических союзников имеет для Европы большое значение, поэтому необходимо, чтобы на саммите Восточного партнерства были намечены конкретные политические цели.

«Сегодня Грузия не только потребитель, но и поставщик безопасности. Мы участвуем в Миссии твердой поддержки в Афганистане, а также в операциях по управлению кризисами в Центральной Африке и Мали. Мы твердо решили быть всюду, где цивилизованный мир сочтет обязательным установление мира и стабильности», — подчеркнул Георгий Квирикашвили.






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