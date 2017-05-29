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МВД Грузии задержало мошенников, получавших кредиты на чужое имя


29.05.2017   12:16
МВД Грузии задержало пятерых человек в Тбилиси и Гори за незаконное проникновение в компьютерную систему и мошенничество.

Возраст задержанных – от 28 до 40 лет, один из них был ранее судим.

Следствие установило, что обвиняемые обманным путем узнали личные данные интернет-банка нескольких граждан и благодаря этому получили кредиты в нескольких финансовых организациях.

После того, как кредит утверждали, обвиняемые перечисляли деньги на доступный им счет, откуда сумма обналичивалась. С помощью такой преступной схемы обвиняемые незаконно получили 15 тысяч лари (около 6 тысяч долларов), принадлежащих кредитным организациям.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК Грузии — 284, 286 и 180, ведется расследование.






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