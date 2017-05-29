За проникновение в компьютерную систему и мошенничество в Тбилиси и Гори задержали 5 человек

29.05.2017 13:50 В результате проведенных следственных действий сотрудники МВД задержали 5 граждан в Тбилиси и Гори по обвинению во взломе компьютерной системы, несанкционированное проникновение в компьютерную систему и мошенничество.



Л.Б. 1989 года рождения, Б.Ф. 1977 года рождения, Р.Л. 1984 года рождения, ранее судимый Н.Е. 1983 года рождения, и ранее судимый Р.Т. 1977 года рождения, обманом завладели персональными данными интернет банка нескольких граждан, и с их использованием взяли займы в разных микро финансовых организациях.



Задержанные после утверждения займов перечисляли деньги на доступные для них счета, откуда обналичивали деньги. Обвиняемые посредством данной преступной схемы незаконно завладели 15 000 лари кредитных учреждений.



Ведется следствие по факту взлома компьютерной системы, несанкционированного проникновения в компьютерную систему и мошенничества, по части 1 и 2 статьи 284, части 1 и 3 статьи 286, подпунктам "а" и "б" части 2 статьи 180 УК Грузии.



















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