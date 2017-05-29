«Нейтралитет нереален, если ты неспособен защитить себя» - посол Швейцарии

29.05.2017 14:49 «Для достижения успеха швейцарцы много трудились и продолжают трудиться. До конца 19-го века мы были бедными. Секрет нашего успеха кроется в индустриализации. Швейцария была второй европейской страной после Великобритании в плане индустриализации. Стране, у которой не было ничего, кроме чистого воздуха, воды и красивой природы, пришлось специализироваться, чтобы выжить. Вместе с тем большие ресурсы и усилия были вложены в систему образования. Страна не может быть успешной, если не вкладывает максимум ресурсов в образование», - заявил посол Швейцарии в Грузии Лукас Беглингер в интервью газете «Квирис палитра».



«Что касается сотрудничества наших стран, то уже много лет мы заботимся о развитии грузинского сельского хозяйства, потому что 50% населения еще работает в аграрном секторе. В то же время, сельское хозяйство составляет лишь 9% от ВВП страны - эту огромную щель нужно заполнить. Когда страна с такими природными условиями, как у вас, импортирует 70-80% продуктов питания, это неправильная политика... Разумеется, большую роль играет мирная политика - Швейцария исполняет роль медиатора как нейтральная страна. Кроме женевских переговоров мы также представляем грузино-российские интересы после войны 2008 года», - отметил в беседе с корреспондентом издания Лукас Беглингер.



«Нейтралитету Швейцарии более 200 лет. Это спасло нас от мировых войн. Что касается армии, то я согласен с вами в том, что нейтралитет нереален, если ты неспособен защитить себя. В противном случае любая страна может не обратить внимание на ваш нейтральный статус. У Швейцарии всегда была армия и она не жалела средств на укрепление обороны. Министр обороны Грузии недавно заявил, что они собираются немедленно инвестировать в усиление компонента территориальной обороны. Это означает, что Грузия не ограничится только отправкой батальонов в Афганистан - это важный сдвиг. Необходимо осознать, что в первую очередь нужно уметь защитить свою страну. До Грузии я работал в Польше, где проводилась такая же реформа. Польша также вкладывает в вооружение большие инвестиции. Швейцария поступала так на протяжении веков и мы смогли выжить даже во время второй мировой войны. Исторически, наши соседи тоже не всегда питали к нам теплые чувства... Думаю, это плохая идея - выбрать какой-то лагерь и примкнуть к нему - такой альянс может вызвать неприятие у других соседей. Грузия должна задуматься и все хорошо взвесить», - продолжил респондент.



«Швейцарская система государственного устройства уникальна, уровень децентрализации высок, управление происходит снизу вверх - то есть от народа. Современная конфедерация не создавалась мирно - для этого в 1848 году потребовалась небольшая гражданская война. Это усилило конфедеративный элемент, иначе сегодня у нас был бы похожий на ЕС союз вместо федеральной страны. У нас очень уважают региональные единицы (кантоны) - их права прописаны в конституции, у них есть свои конституции, правительства, парламенты, правосудие и т.д. Быть швейцарцем в первую очередь означает быть гражданином своего кантона. В Швейцарии несколько языков - это мультикультурная страна. Мы часто шутим, что Швейцария существует только потому, что мы хотим быть вместе. Но это чистая правда», - пояснил посол Швейцарии.



«Разумеется, есть и разногласия. Исторически у нас бывали внутренние конфликты и гражданские войны из-за религии. Какой урок может извлечь из этого Грузия? - Многообразие обогащает страну, не стоит бояться децентрализации и распределения баланса сил», - заключил Лукас Беглингер и на вопрос - «Швейцария известна своими референдумами и когда в результатах небольшая разница, как вы решаете, что именно мнение 51% людей правильно, а мнение 49% - ошибочно?» - ответил:



«У нас все важные решения принимаются путем референдума - в этом суть прямой демократии. Как правило, раз в три месяца у нас бывает референдум. Это касается и внешней политики - членства в европейском экономическом пространстве и т.д. Это должны решать люди, потому что они чувствуют свою силу и не остаются разочарованными, как это бывает во многих, в том числе и западных странах».















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