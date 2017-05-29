Кобахидзе: НАТО должна расширяться до тех пор, пока под ее зонтом не окажется весь свободный мир

29.05.2017 15:04 НАТО должна расширяться до тех пор, пока под ее зонтом не окажется весь свободный мир – этими словами первого Генерального секретаря НАТО закончил свое выступление на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО председатель парламента Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, задача власти Грузии, объединится для защиты свободы и мира.



"В течение последних двух веков мы хорошо увидели, что новые члены и кандидаты НАТО и Евросоюза получили гораздо больше свободы и благоденствия, чем страны, которые по разным причинам отказались от западной интеграции. Мы все делаем, чтобы укрепить в Грузии демократию, сформировать консолидированную и стабильную политическую систему, и исключить в долгосрочной перспективе всякого рода автократию, которая создала нашей стране множество проблем в течение последних двух десятков лет.



Главной причиной конституционной реформы, начатой в парламенте Грузии, является именно усиление системы демократического управления, основанного на принципе разделения власти. Грузия формируется как стабильная парламентская демократия европейского типа. Такая Грузия будет желанным и твердым партнером для наших дружественных стран, как с политической, так и экономической точки зрения. Скептики заявляют, что западные стремления Грузии могут оказаться безуспешными, но исторический опыт Грузии дает нам веру в будущее"- заявил Ираклий Кобахидзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

