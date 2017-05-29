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НАТО почти ежедневно подвергается кибератакам - Гетемюллер
29.05.2017 15:08
НАТО почти каждый день поддается кибернетическим атакам, заявила заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер на конференции Североатлантического альянса в Финляндии.
«Альянс также почти ежедневно страдает от кибератак. И мы еще много должны сделать для нашей сети. Мы хотим быть уверены, что с новой сетью и в новом здании мы будем защищены от новых атак», - сообщила она.
Гетемюллер добавила, что злоумышленники, которые производят атаки, а также страны которые в этом замешаны, действуют очень профессионально и постоянно находят новые методы нападений.
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