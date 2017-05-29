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Задержаны двое, вымогавшие у бизнесмена 200 тыс долларов
29.05.2017 21:20
В рамках проведенной в Тбилиси спецоперации Министерство внутренних дел Грузии задержало двух лиц по факту вымогательства $200 000. В связи с этим МВД распространяет заявление.
«Сотрудники Управления по борьбе с преступным миром Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции МВД в результате проведенных оперативно-следственных и розыскных мероприятий по обвинению в вымогательстве в целях получения имущества в крупном размере на улице Шартава задержали Р. Ж. 1958 года рождения и Б. Дж. 1983 года рождения.
Следствием установлено, что Р.Ж. и Б. Дж у одного из бизнесменов вымогали $200 000, угрожая лишить его жизни.
Правоохранители задержали обвиняемых до передачи, затребованной ими суммы.
Следствие ведется по факту вымогательства в целях получения имущества в крупном размере («в» подпункт 2-й части статьи 181 УК Грузии).
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