Задержаны двое, вымогавшие у бизнесмена 200 тыс долларов

29.05.2017 21:20 В рамках проведенной в Тбилиси спецоперации Министерство внутренних дел Грузии задержало двух лиц по факту вымогательства $200 000. В связи с этим МВД распространяет заявление.



«Сотрудники Управления по борьбе с преступным миром Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции МВД в результате проведенных оперативно-следственных и розыскных мероприятий по обвинению в вымогательстве в целях получения имущества в крупном размере на улице Шартава задержали Р. Ж. 1958 года рождения и Б. Дж. 1983 года рождения.



Следствием установлено, что Р.Ж. и Б. Дж у одного из бизнесменов вымогали $200 000, угрожая лишить его жизни.



Правоохранители задержали обвиняемых до передачи, затребованной ими суммы.

Следствие ведется по факту вымогательства в целях получения имущества в крупном размере («в» подпункт 2-й части статьи 181 УК Грузии).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

