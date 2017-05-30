В армии Грузии начинается масштабное перевооружение

30.05.2017 12:29 «О развитии оборонительных систем мы слышим уже от четвертого министра, а дело не идет вперед. Во всем мире, от Ближнего Востока до Тихого океана, ситуация очень напряженная. Даже Европа сидит на динамите, а мы спокойно, неспешно плывем по течению», - так оценивает бригадный генерал, аналитик Амиран Салуквадзе заявление министра обороны Левана Изория о том, что министерство планирует модернизацию нескольких приоритетных направлений. По словам министра, планируется сформировать противотанковую систему, модернизировать военную оборону и авиацию, оснастить артиллерию по стандартам НАТО и увеличить разведывательные возможности», - пишет газета «Резонанси».



«Честно говоря, я давно жду конкретных программ, проектов по повышению обороноспособности. Почему-то мы, неспособные спокойно смотреть на процессы в министерстве обороны, спешим. Что касается усиления оборонительных систем, то уже четвертый министр говорит об этом, а дело стоит на месте. Во всем мире, от Ближнего Востока до Тихого океана, ситуация очень напряженная. Даже Европа сидит на динамите, а мы спокойно, неспешно плывем по течению. Развитие противотанковой системы очень важно тогда, когда мы знаем, что наш потенциальный противник активно будет использовать танки и бронетехнику. В основном развитие этого направления связано с приобретением противотанковых средств. Обучить специалистов - это не проблема. А систему воздушной обороны нам обещают уже который год. Как видно, мы надеемся на французский контракт, который должен завязать небо Грузии (что обещала предыдущий министр). Если моя информация достоверна, то этот контракт на таких условиях лично я бы не подписал. Вспомните мои слова через несколько лет. Но у нас никто не ответил и за предыдущий контракт, который был подписан до августовской войны», - заявил в беседе с корреспондентом издания Амиран Салуквадзе.



«Интересно, что мы будем делать с техникой, которую приобрели в 2006-2008 годах. Большинство специалистов, имеющих опыт войны, на улице. Уже много лет мы очень неквалифицированно подходим к этим сложным и важнейшим для государства вопросам. Что будет сейчас? Кроме т.н. французского контракта, который не завяжет даже небо Тбилиси, не то что Грузии, я ничего не вижу. Будет хорошо, если нам покажут более ясные планы. Грузия и наша родина, и без выдачи тайн и секретов нас интересует, как нас будут защищать и когда это произойдет. Что касается модернизации авиации, я не знаю, что имел в виду министр. В январе из воздушных сил было уволено более 200 человек, среди которых было несколько высококвалифицированных летчиков, в частности из т.н. эскадрильи ирокезов. Предыдущий министр и Генштаб отказались от вертолетов МИ в транспортном и боевом плане, но их эксплуатируют многие члены НАТО», - продолжил бригадный генерал.



«Имеющийся бюджет нужно использовать более рационально. Если нужно, пусть сократят все второстепенные расходы: армия нужна стране не для трудоустройства, а для защиты. Зимой мы провели оптимизацию, уволили персонал, в том числе и квалифицированные кадры. Затем мы начали принимать новый персонал - возможно, не в том масштабе, в каком происходило увольнение, но вопросы все равно возникают. Я не буду задавать вопросов, если кто-то докажет мне, что 4-5 лет нам армия не понадобится... Вообще, нужно перестать писать некоторые документы: видение министра, белая книга и т.д. - лучше перейти к конкретным делам. Нужно создать правительственную комиссию, установить состояние армии и разработать конкретный, минимум 3-4-летний план улучшения ситуации, повышения боевой подготовки. В последние 7-8 лет я пытаюсь говорить максимально сдержанно, но годы идут, а ситуация не меняется», - заключил Амиран Салуквадзе.















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