Леван Изория – Наша окончательная цель в том, чтобы Грузия стала полноценным членом НАТО

30.05.2017 13:25 Наша окончательная цель в том, чтобы Грузия стала полноценным членом НАТО, - об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория в Крцаниси, в ходе мероприятия, посвященного второй годовщине основания Совместного центра обучения и оценки.



«Окончательная цель – сблизиться с НАТО и стать его полноценным членом. На этом пути ощущаем огромную поддержку со стороны НАТО. Хочу выделить поддержку основной группы НАТО и благодарю за нее. Хочу сказать спасибо странам-членам и партнерам НАТО за поддержку на этом пути», - заявил Изория.



По его словам, данный центр является самым амбициозным проектом Существенного пакета НАТО-Грузия, цель которого - еще большее усиление оборонных возможностей наших вооруженных сил.



«По стандартам, по которым проводятся учения, он абсолютно совместим со стандартами НАТО. В регионе такой центр беспрецедентен. В результате таких учений наши оборонные возможности стали еще выше и удовлетворяют еще более высокие стандарты, нежели хотя бы 2 года назад. Я хочу особенно отметить поддержанный США проект, который обеспечивает симуляционные полевые и командные учения.



Повышению оборонных возможностей служит оснащение наших вооруженных сил M-240, это продолжится и в будущем. Я передал этот пулемет 43-му батальону, который пройдет первые учения в рамках Программы готовности Грузии», - заявил Леван Изория.















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