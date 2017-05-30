По информации МВД, поиски азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы ведутся в масштабах всей Грузии

30.05.2017 18:45 Поиски азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы ведутся в масштабах всей Грузии, - об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. По их информации, соответствующее заявление от членов семьи Мухтарлы поступило в ведомство сегодня.



«Ведутся поисковые мероприятия в масштабах Грузии. Сегодня поступило заявление и, соответственно, мы начали поиск», - отмечают в ведомстве.



В Тбилиси исчез азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, - об этом сообщает азербайджанский «Мейдан ТВ».



По словам жены журналиста Лейлы Мустафаевой, он не отвечает на телефонные звонки. В связи с этим супруга Афгана Мухтарлы обратилась к грузинским правоохранителям.



Мухтарлы известен как критик политики азербайджанских властей. Он с 2015 года вынужден жить в Тбилиси.















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