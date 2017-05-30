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Трамп раскритиковал Германию за недостаточные расходы на оборону


30.05.2017   19:12
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере раскритиковал состояние торговли между Германией и США. Кроме того, по мнению Трампа, расходы Германии на оборону и ее взносы в бюджет НАТО "куда меньше, чем следует". Трамп заявил, что эта ситуация неблагоприятна для США, и пообещал, что она изменится.

Трамп опубликовал сообщение на следующий день после того, как глава МИД Германии Зигмар Габриэль назвал политику президента США "ослабляющей Запад". Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня заявила об усилении протекционизма "по всему миру". Ранее Меркель предупредила, что Америка может перестать быть надежным партнером для Европы.

Власти Германии выступили с критикой Трампа после саммита "Большой семерки". На встрече в Таормине на прошлой неделе лидерам ведущих государств не удалось договориться по вопросу о борьбе с глобальным потеплением. Новая администрация США пока не поддержала Парижское соглашение по климату. Трамп обещал сформулировать позицию Вашингтона в ближайшее время. Он также заявлял, что союзники США по НАТО не выполняют своих обещаний по финансированию деятельности военного блока.






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