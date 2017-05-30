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Изория: Наша конечная цель, чтобы Грузия стала полноправным членом НАТО


30.05.2017   19:32
Наша конечная цель, чтобы Грузия стала полноправным членом НАТО - заявил министр обороны Леван Изория в Совместном центре тренировок и оценки НАТО-Грузии на юбилее второй годовщины открытия центра.

"Наша конечная цель, сблизится с НАТО, и стать ее полноправным членом. На этом пути мы чувствуем громадную поддержку со стороны НАТО. Должен выделить поддержку основной группы НАТО, и благодарю их за это. Хочу поблагодарить стран членов и партнеров НАТО за поддержку на этом пути"- заявил Леван Изория.

По его же словам, данный центр является самым амбициозным проектом существенного пакета НАТО-Грузии, преследующим целью еще большее усиление оборонной возможности наших вооруженных сил.

"По тем стандартам, по которым проводятся учения, они абсолютно совместимые со стандартами НАТО. Такой центр является беспрецедентным в регионе. В результате таких тренировок наши оборонные возможности еще больше возросли, и удовлетворяют более высокие стандарты, чем пусть даже два года назад. Хотелось бы особенно отметить проект, поддержанный США, обеспечивающий симуляционные полевые и командные учения. Оснащение наших вооруженных сил средством M-240 служит повышению оборонных возможностей, что будет продолжаться и в будущем. Я передал этот пулемет 43-му батальону, который пройдет первые учения в рамках программы готовности Грузии"- заявил министр обороны Грузии.






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