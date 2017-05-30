В Украине задержали грузинского т.н. вора в законе Левана Мирцхулава

30.05.2017 19:39 По данным украинских СМИ, 28 мая сотрудники полиции Украины задержали грузинского т.н. вора в законе Левана Мирцхулава. Об этом на своей странице в сети «Фейсбук» сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.



По его словам, 29-летний мужчина, находившийся в городе нелегально, прибыл в Одессу с намерением контролировать и наладить «преступную деятельность этнических групп «барсеточников».



Как отметил глава одесской полиции, уже решен вопрос о его принудительном выдворении с последующим запретом въезда в Украину.

















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