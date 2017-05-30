Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У патрульной полиции МВД Грузии новый руководитель


30.05.2017   19:44
Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили провел чрезвычайное совещание с сотрудниками департамента патрульной полиции, на котором представил им нового руководителя Александра Хвадагиани, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Александр Хвадагиани сменил Гогу Размадзе, который руководил департаментом патрульной полиции с августа 2015 года. До последнего времени Хвадагиани был директором департамента полиции региона Квемо Картли.

"В патрульной полиции начинается существенная реформа, которой с сегодняшнего дня будет руководить Александр Хвадагиани. Это означает то, что вместе с кадровыми перестановками будет проведен ряд комплексных мероприятий, которые дадут новый импульс патрульной полиции. Эти мероприятия охватывают масштабную программу переподготовки, привлечение новых лиц, молодых, и внедрение технологических новшеств", — сказал Мгебришвили.

Глава МВД Грузии уже дал первые указания новому руководителю патрульной полиции и пожелал успехов в работе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Рост ВВП Грузии ускорился до 4,2%
Армения работает над созданием энергокоридора Иран – Армения – Грузия – Россия
Китайский банк в Грузии будет на 100% коммерческим
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Камера вместо награды: эксклюзивные детали ликвидации Вальмера Бутбы и Тамаза Квеквескири
Россия совершенствует рычаги аннексии Абхазии - В/С Абхазии
Жители оккупированных территорий смогут принять участие в программе лечения гепатита С
Взрыв прогремел в доме, где проживал глава администрации села Вторая Отобая
Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мэрия Еревана намерена реформировать сферу городского транспорта
Северную Осетию охватила паника из-за якобы зараженной воды
Замминистра: Армения может стать транзитной страной для поставок электроэнергии из Ирана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна