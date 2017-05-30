У патрульной полиции МВД Грузии новый руководитель

30.05.2017 19:44 Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили провел чрезвычайное совещание с сотрудниками департамента патрульной полиции, на котором представил им нового руководителя Александра Хвадагиани, говорится в сообщении на сайте ведомства.



Александр Хвадагиани сменил Гогу Размадзе, который руководил департаментом патрульной полиции с августа 2015 года. До последнего времени Хвадагиани был директором департамента полиции региона Квемо Картли.



"В патрульной полиции начинается существенная реформа, которой с сегодняшнего дня будет руководить Александр Хвадагиани. Это означает то, что вместе с кадровыми перестановками будет проведен ряд комплексных мероприятий, которые дадут новый импульс патрульной полиции. Эти мероприятия охватывают масштабную программу переподготовки, привлечение новых лиц, молодых, и внедрение технологических новшеств", — сказал Мгебришвили.



Глава МВД Грузии уже дал первые указания новому руководителю патрульной полиции и пожелал успехов в работе.















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