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У патрульной полиции МВД Грузии новый руководитель
30.05.2017 19:44
Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили провел чрезвычайное совещание с сотрудниками департамента патрульной полиции, на котором представил им нового руководителя Александра Хвадагиани, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Александр Хвадагиани сменил Гогу Размадзе, который руководил департаментом патрульной полиции с августа 2015 года. До последнего времени Хвадагиани был директором департамента полиции региона Квемо Картли.
"В патрульной полиции начинается существенная реформа, которой с сегодняшнего дня будет руководить Александр Хвадагиани. Это означает то, что вместе с кадровыми перестановками будет проведен ряд комплексных мероприятий, которые дадут новый импульс патрульной полиции. Эти мероприятия охватывают масштабную программу переподготовки, привлечение новых лиц, молодых, и внедрение технологических новшеств", — сказал Мгебришвили.
Глава МВД Грузии уже дал первые указания новому руководителю патрульной полиции и пожелал успехов в работе.
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