МВД Грузии начало следствие по делу о похищении азербайджанского журналиста

31.05.2017 11:39 Министерство внутренних дел распространило заявление в связи с делом о похищении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.



"В связи с делом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли МВД Грузии начало расследование по статье 143 УК Грузии, что подразумевает незаконное пресечение свободы.



Параллельно ведется коммуникация с азербайджанской стороной. Как только будут установлены фактические обстоятельства, общественность будет детально проинформирована"- говорится в заявлении.



Напомним, что критически настроенный к властям Азербайджана журналист Афган Мухтарлы проживал в Тбилиси. На днях он исчез, о чем его семья сообщила в полицию. Позже Мухтарлы оказался задержан в Баку. Адвокат уже навестил журналиста. Он заявил, что из центра Тбилиси его похитили лица, одетые в гражданскую одежду и говорившие на грузинском языке. Они запихнули его в машину и вывезли за пределы Тбилиси. Затем его беспощадно избили, завязали глаза и передали в другую машину, а на границе с Азербайджаном пересадили в третий автомобиль, в котором говорили на азербайджанском языке.



По словам журналиста, говорившие на азербайджанском лица подложили ему в машине крупную сумму денег и теперь власти Азербайджана обвиняют его в незаконном перевозе денег и незаконном пересечении границы.



Адвокат азербайджанского журналиста также ​обвиняет грузинскую сторону в нарушении международного права. Неймат Керимли заявляет, что передача оппозиционного журналиста Азербайджану было нарушением международных норм со стороны грузинских властей, и они обязательно внесут иск против Грузии.



Все произошло около дома Афгана в Тбилиси. По словам Афгана, его связали и избили, а затем посадили в машину марки Опель люди, которые не представились. Однако, по мнению оппозиционного журналиста, это были представители грузинских спецслужб.



Адвокат сообщает, что на носу и лбу Мухтарлы видны следы избиения, под глазами кровоподтеки. Афган думает, что у него сломано ребро, т.к. он чувствует сильные боли в грудной клетке.



Когда его посадили в автомобиль, сначала ему надели на голову мешок. Афган начал задыхаться и пожаловался на больное сердце. Тогда ему на голову накинули майку, которую замотали скотчем.



Они ехали два часа, потом машина остановилась в каком-то месте, и Афгана пересадили в другой автомобиль. Позже была еще одна смена машины, и только в этом третьем автомобиле люди говорили уже на азербайджанском языке.



На азербайджанской погранзаставе голову Афгана освободили от мешка (майки) и подсунули ему 10 тысяч евро. Афган говорит, что этих денег у него никогда не было.



Мухтарлы Неймат Керимли говорит, что защита будет требовать проверки камер на погранзаставе.















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